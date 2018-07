4th Edition 24H Beach Volley @ Mafalda Royal Varazze

Vi è piaciuta la #12hbeachvolley? Beh ci siamo solo riscaldati! Ecco a voi la 4th Edition 24H Beach Volley ai Bagni Mafalda in via santa Caterina: non sarà soltanto Beach Volley ma anche divertimento con Dalida Spunton, DjSet RØBBI RØCCA – Vocalist Alberto “Pernazza” Argentesi.

Concerto all’alba con Claudia Murachelli – soprano & arpa

Colazione in spiaggia!

Torneo da due gironi:

Gold 2×2 costo 20 € a squadra

Silver 3×3 costo 25 € a squadra

Diretta su Radio Skylab