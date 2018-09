4ª Savona Half Marathon

La quarta edizione della Savona Half Marathon vuole fare trascorrere un’intensa giornata di sport, nello specifico di podismo, e offrire ai partecipanti opportunità che vanno (mai come quest’anno) dalla riscoperta sportiva della città e di un territorio suggestivo (il centro storico, la passeggiata a mare, la rinnovata struttura fortilizia del Priamar), alla possibilità di realizzare il proprio record personale su un percorso tecnicamente valido, senza asperità, all’occasione di vivere una giornata all’insegna dello stare insieme correndo, senza troppe velleità agonistiche.

È quello che attualmente rispecchia il magnifico mondo della corsa su strada, capace davvero di offrire sport per tutti. Inoltre la competizione, declinata nelle tre versioni di cui sotto, vuole valorizzare l’ambiente offrendo, ad esempio, prodotti alimentari locali nel pacco gara che andrà ai concorrenti.

Tre le opzioni che quest’anno propongono come allettante offerta gli organizzatori (Comune di Savona e Associazione Chicchi di riso onlus con il supporto tecnico della Podistica Savonese).

SAVONA HALF MARATHON

È la gara di 21,096 chilometri inserita nel Calendario Nazionale Fidal. Categoria “bronze”.Si tratta di un percorso rettilineo, che va incontro sia alle esigenze dei campioni che degli amatori.Il ritrovo sarà domenica 23 settembre a Savona, in via Paleocapa, la partenza avverrà alle 9.30. L’arrivo è posto sempre in via Paleocapa. Il tempo massimo consentito è di 2h45’.

Le modalità di iscrizione sono le seguenti: online entro il 19 settembre (ore 23.59), al costo di 23 euro, attraverso il portale del link http://www.savonamarathon.it ; cartacea entro martedì 18 settembre presso i punti iscrizione elencati nel sito (entro le ore 18); presso l’area iscrizioni al costo di 27 euro (piazza Sisto IV davanti al Palazzo Comunale) venerdì 21 e sabato 22 settembre dalle 10 alle 19. Domenica in piazza Sisto IV dalle 7 sino alle 8.45 si potranno solo ritirare i pettorali e i pacchi gara.

Il deposito borse sarà in corso Italia (via adiacente a piazza Sisto IV). Docce presso la Piscina Comunale Zanelli. Premi ai primi cinque (uomini e donne). Il primo e la prima della classifica assoluta si aggiudicheranno una gratuità in cabina doppia per la sola crociera “Runner & Walker in cruise 2018” con testimonial come il campione di ciclismo Claudio Chiappucci e di atletica Gennaro Di Napoli. Verranno estratte, circa dieci minuti prima della partenza, altre due crociere omaggio.

Premi anche ai primi tre delle categorie fidal maschili e femminili.Al via due top runner come Mohamed Rity e Corrado Pronzati. Rity, marocchino della Delta Spedizioni Genova, ha vinto quest’anno la Mezza di Genova, la Stragenova e la Half Marathon di Imperia. Pronzati (Maratoneti Genovesi) vanta 2h23’48” in maratona e ne viene dal terzo posto alla Half Marathon di Arenzano. Ma, ne siamo certi, non mancheranno altri nomi di prestigio nelle ultime ore.

SAVONA TEN 10 KM

Domenica 23 settembre alle 9.33 parte da via Paleocapa (50 m più indietro rispetto alla Half Marathon) la Savona Ten 10 k, corsa non agonistica di 10 chilometri. L’arrivo è posto sempre in via Paleocapa (lato sinistro dell’arco di arrivo).

Le modalità d’iscrizione sono le seguenti: online entro le 23.59 del 19 settembre (al costo di 12 euro) attraverso il portale del link http://www.savonamarathon.it ; cartacea presso i punti iscrizione elencati nel sito (entro le 18 di martedì 18 settembre); presso l’area iscrizioni al costo di 17 euro (piazza Sisto IV davanti al palazzo Comunale) venerdì 21 e sabato 22 settembre dalle 10 alle 19. Domenica 23 settembre in piazza Sisto IV dalle 7 sino alle 8.45 (per iscrizioni, ritiri pettorali e pacchi gara).

Premi in natura ai primi cinque uomini e donne. Circa dieci minuti prima della partenza verranno sorteggiate come premi a sorteggio due crociere omaggio “Runner & Walker on Cruise”. Particolare interessante, la competizione farà da prova di selezione per la Podistica Peralto di Genova in vista della prossima Maratona di Bucarest. Il manager della prestigiosa Mezza di Genova, Mauro Semonella, ha scelto come percorso di “trial” proprio il diecimila savonese, mostrando gradimento nei confronti degli organizzatori.Il deposito borse sarà in corso Italia. Ci sarà possibilità di usufruire del servizio docce presso la Piscina Comunale Zanelli.

SAVONA FAMILY RUN

Domenica 23 settembre alle 9.35 parte (novità del 2018) la Savona Family Run, camminata non competitiva di circa 5 km. Ritrovo e partenza a Savona in via Paleocapa (incrocio con corso Italia). L’arrivo è in piazza Calabresi (zona Darsena).

Le modalità d’iscrizione (quota di 8 euro per iscrizione singola e 5 euro solo per i figli minorenni iscritti con la formula famiglia) potranno essere: online sul sito http://www.savonamarathon.it entro le 23.59 di mercoledì 19 settembre; cartacea entro martedì 18 settembre (ore 18) presso i punti iscrizione indicati sul sito.Diretta presso l’area iscrizioni in piazza Sisto IV venerdì 21 e sabato 22 settembre dalle 10 alle 19. Domenica 23 settembre dalle 7 alle 8.45.

Con la formula famiglia si potrà correre con tutta la famiglia scrivendo sui pettorali, vicino al numero, il cognome della famiglia.Il traguardo dovrà essere attraversato tutti insieme.La formula famiglia dovrà essere composta da almeno due componenti (minimo un genitore e un figlio minorenne). Premi per le prime cinque famiglie arrivate al traguardo. Verranno sorteggiate crociere omaggio con modalità analoghe alle altre.