Torna la “Sagra du Burgua” di Bastia d’Albenga

Dopo un anno di stop, ritorna a grande richiesta la “Sagra du Burgu” di Bastia d’Albenga, celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, già vincitrice del premio FestivalMare di Miglior evento della Liguria, organizzata dalla A.S.D. Bastia in collaborazione con la Parrocchia SS. Annunziata, con il patrocinio del Comune di Albenga e della Regione Liguria. Giovedì 23, venerdì 24, sabato 25, domenica 26, appuntamento nel suggestivo borgo della frazione di Bastia, ad Albenga, per quattro serate all’insegna dei sapori tipici, della musica e del divertimento.

19 in tutto le tappe previste (17 cantine classiche più 2 stand benefici) per l’iniziativa, che come di consueto sarà accompagnata, sera dopo sera, dalle performance musicali di alcuni dei più noti artisti del territorio. Anche quest’anno, sarà presente una speciale giuria che, al termine dell’evento, premierà le migliori cantine della “Sagra du Burgu”. Tra le novità del 2018, la presenza di “Quelle Del Senza Glutine”, nutrito gruppo di volontarie celiache o con familiari celiaci che, ben comprendendo le problematiche alimentari di chi deve evitare il glutine soprattutto nelle situazioni conviviali, hanno sentito l’esigenza di offrire un servizio socialmente utile e sostenuto da una preparazione approfondita in materia di senza glutine, con uno stand esclusivo e dedicato ai piatti privi di glutine in Piazza del Carmine, nel cuore del borgo: per la preparazione, manipolazione e stoccaggio delle materie prime e dei piatti proposti verrà seguito un severo protocollo – consultabile allo stand – per evitare qualsiasi rischio di contaminazione da glutine, come previsto dalla Asl di competenza e dalla normativa Haccp e in ottemperanza ai protocolli del ministero della salute.

“La Sagra du Burgu non è una sagra come le altre. Quella del 2018 sarà un’edizione speciale e molto particolare, nel ricordo di Rosy e Leo, rimasti nel cuore di tutti noi”, dichiarano gli organizzatori. “Inoltre, prima del finale a sorpresa di domenica sera, nel corso della premiazione dedicheremo un pensiero alle vittime del crollo del ponte di Genova, un’immane tragedia che ha colpito tutti noi, e a coloro che sono intervenuti nei soccorsi per salvare vite”.