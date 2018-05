40° Festival dello Zucchino d\'Oro

Quarantesima edizione dello Zucchino d’Oro al Teatro “Don Pelle” di San Giorgio d’Albenga. Saranno circa 80 i brani presentati dai partecipanti suddivisi nelle varie categorie e ce ne sarà per tutti i gusti. Ogni sera il sipario si aprirà con il Coro dello Zucchino che interpreterà la sigla “La storia dello Zucchino”.

Sì passerà poi ad un coloratissimo saluto dei bimbi dell’asilo parrocchiale di San Giorgio, che faranno da apripista ai primi cantanti in gara: i bimbi dai 3 ai 5 anni che presenteranno brani appartenenti alla storia del più celebre cugino “Zecchino d’oro”, come ad esempio “Le tagliatelle di nonna Pina”, “Il coccodrillo come fa” o i più datati “44 gatti” e “Fammi crescere i denti davanti”. Si passerà poi ai ragazzini di elementari e medie, che suddivisi in due categorie presenteranno i più grandi successi di band o gruppi italiani: “Io vagabondo”, “Odiami”, “Chi fermerà la musica”, “Mamma Maria”, “Sei un mito” sono solo alcuni esempi.

Ogni sera ci sarà anche uno spazio dedicato ai cori vocali formati da un minimo di 12 ad un massimo di 30 partecipanti, che presenteranno brani conosciuti, come “Esseri umani” o “Il mio canto libero” o inediti come “La storia di Pinocchio”, e uno spazio dedicato alle categorie dei “grandi”, che suddivisi in tre categorie gareggeranno, una categoria per sera, con brani a scelta del repertorio italiano e straniero.

Il fondatore dello Zucchino d’oro don Giuseppe Pelle e i suoi collaboratori 40 anni fa idearono questa manifestazione per festeggiare in un modo simpatico e alternativo la Festa della Mamma con i bimbi che allora frequentavano l’asilo parrocchiale. È per riallacciarsi a questo spirito che quest’anno nella serata di sabato ci sarà la nuovissima categoria fuori concorso duetti genitori – figli, in cui le mamme presenteranno insieme al proprio figlio o figlia delle canzoni italiane dedicate alla mamma.