“I 40 anni del Muro Raku – Omaggio a Franco Dante Tiglio”

Ci sarà anche un appuntamento dedicato ai 40 anni del Muro Raku nella Notte Bianco&blu in programma venerdì 20 luglio. La celebrazione, voluta e curata dall’Associazione La Fornace, è prevista nella piazzetta antistante il Muro. Sarà l’occasione per rendere omaggio al grande artefice dell’iniziativa, Franco Dante Tiglio, critico d’arte, scomparso pochi giorni fa. Alla Fornace Alba Docilia, intanto prosegue con successo la mostra “Pignatte & ricette”.

L’Associazione La Fornace quando, qualche mese, nel suo programma estivo aveva inserito, in concomitanza con la Notte Bianco&blu, una serata per festeggiare i 40 anni dalla realizzazione del Muro Raku, il critico d’arte Franco Dante Tiglio, che ne era stato uno dei principali artefici, si era detto entusiasta e aveva promesso almeno un suo scritto a ricordare quell’evento artistico che aveva coinvolto, in una nottata memorabile, oltre 70 artisti e numerosi cittadini albisolesi.

Tiglio se ne è andato pochi giorni fa, all’età di 97 anni. Così, venerdì 20 luglio (inizio alle 21) quella celebrazione diventerà di fatto un Omaggio a un personaggio unico del mondo dell’arte. L’appuntamento è in programma proprio davanti al muro, che si sviluppa su una superficie di 32 metri quadrati, e propone circa 1200 piastrelle, fissate una accanto all’altra, senza alcun ordine, nella piazzetta a pochi metri dalla Fornace Alba Docilia, nel centro storico di Albissola Marina, all’inizio della salita che porta alla Chiesa della Concordia.

Con Enrica Noceto come moderatrice, a parlare del Muro Raku saranno alcuni di coloro che quarant’anni fa parteciparono all’evento: colorare una grande quantità di mattonelle grezze mattonelle e poi farle cuocere, in appena mezz’ora, con l’antica tecnica giapponese “raku”. Si parlerà anche di come nacque l’idea di realizzare quest’opera, e sarà l’occasione per ricordare i tanti meriti acquisiti da Franco Dante Tiglio, nel suo lunghissimo percorso artistico.

Come detto, questa speciale serata “Fuori Fornace” rientra nella Notte Bianco&blu. All’interno dello spazio museale, nella serata di venerdì 20 sarà visitabile, con un’apertura straordinaria, la mostra “Pignatte & ricette”, che tiene banco fino a domenica 2 settembre, con le consuete aperture al giovedì (17-19), al sabato e alla domenica (10-12 e 17-19).