3° Triathlon Sprint Città di Savona

Savona. Domenica 14 ottobre a Savona si svolgerà il Triathlon Sprint, evento sportivo organizzato dall’A.S.D. Triathlon Savona, nata nel 1990 dall’idea di alcuni atleti savonesi che conta più di 100 atleti su tutta la provincia di Savona e un settore giovanile in via di sviluppo. L’obiettivo è far conoscere e sviluppare la cultura sportiva mediante eventi sportivi multidisciplinari e le attività F.I.T.R.I.

Triathlon Sprint Silver su strada

750 m Swim

20 Km Bike

5 Km Run

Informazioni generali

Ritrovo Gara: presso la Piscina Olimpica Zanelli di Savona

Apertura Segreteria Iscrizioni: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Apertura Zona Cambio: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (e comunque su decisione dei giudici FITRI)

Partenza Gara ore 13.30

Iscrizioni CHIUSE

SENIOR/MASTER: 40 € (quota agevolata a 35 € fino alle 24:00 del 14 settembre)

UNDER 23: 25 €

JUNIOR: 15 €

YOUTH B: 8 €

I NON tesserati FITRI (sia singoli che staffettisti) dovranno sottoscrivere il

Day Pass assicurativo secondo regolamento FITRI (a 20€ da versare il giorno della gara) come da

regolamento federale 2018 (vedi link) presentando il certificato medico agonistico con scritto “Triathlon”.

Premiazioni

Primi 3 assoluti M/F della gara singolo premio tecnico/natura e montepremi in denaro

(il montepremi in denaro rispetterà la Circolare Gare FITRI 2018)

Primi 3 di ogni categoria FITRI M/F della gara singolo premio tecnico/natura

Prime assolute delle tre categorie: Maschili, Femminili e Miste della gara a staffetta premio tecnico/natura

Swim

Il nuoto si svolge nello specchio d’acqua antistante la piscina Olimpica Zanelli di Savona.

La partenza avviene sulla spiaggia dai bagni Nilo, si superano le due boe lasciandole a destra per un totale di 750 metri. All’uscita dal nuoto, si raggiunge la zona cambio ubicata nel controviale del Prolungamento a Mare, percorrendo un tratto di spiaggia e della passeggiata a mare.

Bike

Il ciclismo si svolge su un anello di 6,6 Km lungo la via Aurelia che da Savona porta verso Vado Ligure, viene ripetuto tre volte ripercorrendo un tratto della classicissima Milano-Sanremo. È un tracciato cittadino completamente piatto e velocissimo che fiancheggia la passeggiata a mare di Savona, dove i rilanci avvengono in prossimità dei giri di boa.

Run

La frazione di corsa è un anello (BLU) di 2,25 Km da ripetersi due volte più un tratto rosso di circa 500m. Usciti dalla ZC si percorre un tratto completamente pianeggiante di circa 1000 m lungo la passeggiata a mare del Prolungamento a mare di Savona.

Si sale poi la rampa di accesso che porta all’interno della fortezza del Priamar (150m 10 D+), si percorre il camminamento interno alla Fortezza per uscire dalla discesa posta dalla parte opposta e ritrovarsi nuovamente nella zona pianeggiante dei giardini pubblici. Ritornati in prossimità della ZC si ripete il giro. Alla fine del secondo giro si affrontano gli ultimi 500 m pianeggianti che ricalcano la prima parte del circuito BLU per giungere all’arrivo posto sul prato retrostante la piscina.

Zona Cambio / Arrivo / Varie

La ZC si trova nei giardini del Prolungamento a mare di Savona.

Gli spogliatoi, le docce, i servizi, il pasta party e le premiazioni si trovano presso la Piscina Zanelli di Savona

L’arrivo sarà ubicato lungo la passeggiata Walter Tobagi in corrispondenza della piscina.

Si può lasciare l’auto nel parcheggio situato nei pressi della piscina o presso il parcheggio dell’ex stazione in piazza del Popolo.