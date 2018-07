27esimo Raduno Bandistico “Garassini”

A Loano si tiene la 27^ edizione del Raduno Bandistico Città di Loano “E. Garassini”, organizzata dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport.

Accanto alla banda loanese saranno protagonisti di questa edizione tre prestigiose formazioni bandistiche: il Corpo Bandistico “Ottorino Respighi” di Gassino Torinese (To), il Complesso Bandistico Costigliolese di Costigliole d’Asti (At), il Complesso Bandistico di Carema (To).

La festa musicale si svolgerà sabato 21 luglio. Alle 17.30 i complessi bandistici si ritroveranno in piazza Italia per dar vita ad un concerto itinerante che toccherà il lungomare e le vie del centro. Alle 21 nell’arena estiva del Giardino del Principe prenderà il via il grande concerto che farà alternare sul palco le quattro formazioni. Alle 23.10 inizierà il “concertone finale” che vedrà tutte le bande suonare insieme sotto la direzione del maestro Davide Nari.

Condurrà la serata Graziella Frasca Gallo. In caso di pioggia la manifestazione si terrà nel PalaGarassini.