L’Incontro dell’Amicizia, manifestazione intersociale di atletica leggera a carattere internazionale, giunge alla 24esima edizione. L’organizzazione, promossa da Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Varazze e Atletica Arcobaleno Savona con il supporto di diverse altre realtà sportive e di volontariato sociale sia locali che extraregionale, gode del patrocinio dei Comuni di Celle Ligure e Varazze.

Nata nell’ormai lontano 1995 partendo dai rapporti di collaborazione tra gli organizzatori dei meeting internazionali di Palafrugell, Ginevra e Celle Ligure si è via via sviluppata nel corso degli anni anche con l’inserimento di altre formazioni (in epoca recente i francesi del Comitè de Savoie, quest’anno purtroppo impossibilitati a partecipare).

Presenti in questa occasione i catalani del CA Palafrugell-JA Sabadell, gli elvetici del CA Bernex/Confignon a confrontarsi con i padroni di casa che, in formazione allargata “Atletica Arcobaleno Plus” raggruppano i rappresentanti di varie realtà atletiche collegate al Centro Atletica Celle Ligure ed all’Atletica Arcobaleno. La manifestazione è comunque con formula “open” per quanto concerne le gare di corsa e marcia e, grazie a questa opzione, saranno presumibilmente oltre 300 gli atleti ed atlete in gara per questa bella occasione di sport e incontro.

Programma

Ritrovo giurie e concorrenti: ore 14.00

Chiusura conferma iscrizioni: ore 14.30

Inizio gare: ore 15.00

Partecipano al triangolare:

• Girona Costa Brava – C.A. Palafrugell (Spagna)

• C.A. Bernex – Confignon (Svizzera)

• Atletica Arcobaleno Plus (Italia) *

*La formazione dell’Atletica Arcobaleno Plus sarà composta da atleti ed atlete delle Società che da anni partecipano al progetto “Incontro dell’Amicizia”.

Possono partecipare inoltre, nelle sole specialità di corsa, anche atleti/e di altre società italiane, regolarmente tesserati alla FIDAL per l’anno 2018.

Programma gare del 24° Incontro dell’Amicizia (Triangolare riservato alle Delegazioni partecipanti):

Categorie maschili e femminili C/A/J/P/S:

80-150-300-600-200 HS-2.000-Marcia 3 Km-alto-lungo-peso-vortex-staffetta 100+200+300+400

Programma gare di contorno ‘open’ (Per atleti/e di altre società)

C-A-J-P-S M/F: 80-150-300-600-200 HS-2.000-Marcia 3 Km-staffetta 100+200+300+400

Iscrizioni: online/Sigma-Fidal entro le ore 20.00 di giovedì 11 ottobre 2018.

È prevista una quota di partecipazione fissata in € 2 per ciascuna gara (esclusa la staffetta), per gli atleti delle società non inserite nel quadrangolare- Gli atleti e le atlete possono prendere parte a due gare oltre eventualmente alla staffetta.

Premi. Saranno premiati i primi tre Atleti ed Atlete classificati in ogni gara: eventuali altri premi per Atleti e Società saranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione.