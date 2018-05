“20 anni in centro” con il Centro Ragazzi Kaleidos

Piazza Madonna della Guardia diventa il palcoscenico della manifestazione “20 anni in centro” in cui la parola d’ordine è divertimento basato su giochi, colori e fantasia e protagonisti sono i bambini con l’animazione del Centro Ragazzi Kaleidos.

Gli operatori, con la partecipazione delle scuole, proporranno una serie di attività con spazi riservati alla lettura, ai giochi di strada e a laboratori creati con l’arte del riciclo. Sarà presente anche il LudoBus con una serie di giochi e attività della tradizione.

Il Centro Ragazzi, ubicato presso le scuole di via Trilussa, è un servizio comunale che offre a bambini e ragazzi la possibilità di incontrarsi, socializzare, giocare e fare attività con l’attenta e professionale presenza di educatori che li accolgono e li accompagnano in un percorso improntato alla formazione e alla crescita, insegnando regole per saper stare insieme, progettare e programmare.

Il servizio è condotto da educatori specializzati che seguono i ragazzi e li coinvolgono in attività ludiche, ricreative e di laboratorio.