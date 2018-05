2° Memorial “Alberto Manfredi” per ricordare una persona unica. Anche quest’anno il Tennis Club di via al Campo Sportivo, la famiglia e gli amici più cari organizzano un torneo open che rappresenta un momento di ritrovo per i giocatori partecipanti e tutti gli amici che vorranno assistere alle partite e agli eventi collaterali organizzati.

Lo spirito è sempre lo stesso: ricordare un figlio, un fratello, un papà, un amico, un tennista soprattutto una persona indimenticabile.