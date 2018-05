2° compleanno 101Caffè Savona

Sabato 19 maggio, dalle 16 alle 19.30, festeggia con torta e caffè il secondo compleanno di 101Caffè di Savona.

101Caffè Savona è un negozio specializzato in caffè in cialde e capsule delle migliori torrefazioni italiane, selezionate di regione in regione per offrirti la qualità della tradizione artigianale. Troverai un’ampia scelta di miscele e di caffè monorigine, anche in grani, macinati e solubili. Non solo caffè, ma anche bevande alternative per tutte le macchine, come orzo, ginseng, té, tisane, cioccolate e bevande ai cereali.

In più, tanti prodotti sfiziosi legati al mondo del caffè (zuccheri, cioccolati,…), sempre artigianali e di qualità, ed un vasto assortimento di macchine ed accessori.

Sei “libero di scegliere” tra diversi formati, sistemi, miscele e provenienze, e di degustare i prodotti, guidato nell’assaggio in un ambiente accogliente.

Per te anche grandi marche come Illy, Lavazza, Bialetti, Nescafè Dolce Gusto, Caffitaly ed altre.

Ogni giorno, interessanti promozioni.