18esimo Festival Musicale Albisolese “Voci Nuove del NordOvest”

Anche quest’anno Albisola Superiore ospiterà uno di più attesi e importanti concorsi canori liguri: il Festival Musicale Albisolese Voci Nuove del NordOvest, giunto alla 18esima edizione, che si terrà il 21 luglio alle ore 21 presso la Terrazza sul Mare. Conduce la serata Gabriele “Mago” Gentile, il prestigiatore della TV. Al concorso partecipano cantautori e interpreti provenienti dal NordOvest.

Quest’anno oltre ai concorrenti si esibiranno alcuni vincitori delle edizioni passate. La manifestazione nata nel 2000 ha lo scopo di dare un palco a chi si voglia esibire mettendo in mostra le proprie capacità canore.

Presidente di giuria il cantante e autore Samuel J. Morris, speaker per Radio Free Station, la Radio degli Italiani nel Mondo. La giura è così composta: Antonio Signorile noto blogger savonese conosciuto per aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive nel campo musicale, Cristina Baroni, affermata musicista, cantante jazz e insegnante di canto, Liana Saviozzi, fondatrice e insegnante della scuola DNA Musica Savona.

Sul palco del Festival in 18 anni si sono esibiti oltre 500 cantanti. Nei primi anni il concorso si svolgeva in tre serate: molti concorrenti hanno intrapreso la carriera artistica esibendosi nelle varie piazze e in alcuni casi partecipando a trasmissioni televisive e incidendo le loro canzoni.

Il Festival da diversi anni è sostenuto da Corsica Ferries, che offre i premi per il primo e il secondo classificato, dal Comune di Albisola Superiore – Assessorato al Turismo e da sponsor. Il vincitore riceverà anche un trofeo elaborato appositamente per l’occasione, quest’anno realizzato dal maestro Ivan Cuvato.