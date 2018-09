12esima Festa d’Autunno

Inizia l’autunno e ritorna a San Giorgio la Festa d’Autunno, insostituibile appuntamento con fiera degli animali e prodotti ortofrutticoli unitamente alla sagra gastronomica e alla mostra dei fiori e decorazione floreale. In programma esposizione di bovini, avicoli, anatidi, cunicolo, suini, equidi, caprini ovini esotici (pappagalli e tartarughe), uccelli da voliera (compresi rapaci), esposizione di prodotti orticoli e frutta e un concorso di composizione floreale.

Sabato 29 settembre alle ore 14 il battesimo della sella, alle ore 16,00 spettacolo di volo dei rapaci, alle ore 17 dimostrazioni tecniche di bonsai con l’istruttore Felice Di Lorenzo.

Domenica 30 settembre raduno di cavalli e concorso “Un cane per amico” con gincana con i cavalli e battesimo della Sella. Inoltre si terrà la Rassegna Avicola del Ponente Ligure – 3a edizione, l’esibizione di volo libero dei rapaci e la dimostrazione di tecniche di bonsai.

Gli stand apriranno alle ore 9 e rimarranno aperti fino alle ore 20.

“Nel corso di questi anni la manifestazione è riuscita a conquistarsi sempre più l’interesse di grandi e piccini e vi è una grande attenzione della gente verso questo appuntamento – affermano gli organizzatori – Infatti non è raro vedere intere famiglie visitare la manifestazione in entrambe le giornate passeggiando tra stand di animali, prodotti agricoli, artigianali e, sia a pranzo che a cena, ristorarsi con le specialità delle rinomate cucine degli Amici del Michettin”.

La fiera è iscritta nel calendario ufficiale delle mostre della Camera di Commercio di Savona e della Regione Liguria e in una cinquantina di stand espositivi propone grandi occasioni.

Il menù

Un menù impareggiabile, nelle cucine del Michettin che, per l’occasione apriranno con tutte le specialità alle ore 12 e alle 18 ma per certi generi (pan fritto, hot dog, patatine, dolci e bevande) non osserveranno nessuna chiusura.

Nessuna altra kermesse gastronomica del genere può competere con le prelibate portate proposte. Una lista di specialità preparate dai rinomati cuochi del Gruppo San Giorgio. Il menù della Festa d’Autunno è una irresistibile carrellata di pietanze prelibate della cucina tipica locale dal favoloso pan fritto riproposto anche con lo speck o con il lardo al basilico DOP ai più ruspanti hot dog o hamburger di angus, piatti giovani per i giovani. Per i primi classici ravioli di verdura al sugo e gnocchetti amalgamati dal classico pesto di San Giorgio o sugo panna e funghi. Gli amanti della cucina rustica potranno gustare polenta al sugo o la più delicata con panna e funghi o gorgonzola o la vera specialità della Festa polenta e cinghiale.

Per contorno non possono mancare le tradizionali patatine. Ricca la scelta di secondi piatti con cinghiale, braciola, roast beef e visto il tema della festa salsiccia e fagioli. Gran finale con i dolci panna cotta,gelato e crostata il tutto bagnato dai migliori vini doc della Liguria Pigato – Ormeasco e del Piemonte Dolcetto. Il fornitissimo bar fornirà anche fiumi di birra “bionda” alla spina e le classiche bibite multinazionali.

Servizi

L’area della festa è dotata di ampie possibilità di parcheggio per le macchine e le moto ma chi pensa di non trovare posti potrà usufruire dei servizi della Tpl Linea che ha una fermata sulla via Aurelia a non più di 200 metri dall’ingresso della sagra.

Laboratori

Altro appuntamento da non perdere è l’attività degli appartenenti alla scuola del Centro Cinofilo Ligure i quali, attraverso i più svariati giochi, insegneranno a chiunque vorrà provare ad interagire correttamente e ad educare il proprio amico a quattro zampe, rafforzando il legame affettivo tra cane e padrone, oppure come relazionarsi e le cautele da adottare con cani che non si conoscono.

Nell’ambito della loro attività all’interno della Festa d’Autunno sarà organizzata una piccola sfilata di cani, i quali verranno giudicati da un’attenta e scrupolosa giuria.

Esposizione di rapaci e didattica per conoscere il loro ambiente, le tecniche di caccia e la loro biologica.

Battesimo della Sella: dimostrazione di tecniche bonsai con l’istruttore Felice Di Lorenzo.

Concorso “Autunno e Dintorni”

Concorso di decorazione floreale dove si possono cimentare tutti coloro che di una passione hanno fatto una attività o chi, per puro esercizio ludico ama i fiori e le composizioni. Con questa iniziativa il Comitato Organizzatore vuole riscoprire insieme il legame con la terra e la natura nel lavoro e nei colori tipici della piana ingauna e non tra specie esotiche ed autoctone. L’apertura dl pubblico del Salone Don Pelle dove saranno esposte le opere partecipanti avverrà alle ore 15 di sabato 23 settembre.

Animali e prodotti agricoli

La Festa d’Autunno presenta un programma molto vario: è l’unica esposizione che si svolge in Liguria e presenta una moltitudine di specie animali tra cui Avicoli (galline, faraone) per la prima volta nella provincia lama e puzzole americane – Bovini – Caprini – Equini – Ovini-Suini Esotici (Pappagalli – Tartarughe e Tartarughe giganti etc.) uccelli (tordi – fagiani – etc.).

Faranno da contorno numerosi stand di prodotti agricoli a km zero: piante aromatiche e piante grasse, mele, pere, Zucche ornamentali, miele, patate. pomodori cuore di bue,tartufi e diversi artigiani che metteranno in mostra i loro prodotti.

Ancora tanti appuntamenti nella giornata di domenica. L’apertura dei vari settori avverrà alle ore 9 mentre dalle ore 10 inizieranno le iscrizioni all’8° Raduno di Cavalli organizzato con la solita maestria da un appassionato membro dello staff di San Giorgio.

Strutture

L’area è attrezzata per garantire una cordiale e comoda permanenza dei visitatori. L’ingresso alle opere parrocchiali e ai servizi a disposizione sono agevoli anche per le persone disabili, moderne e funzionali sono le cucine da far invidia ai più rinomati ristoranti.