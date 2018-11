Young Signorino diventa prete per i Bilogang del boissanese Jack Out: nel video anche sindaco e assessore

Boissano. Per il resto d’Italia la “star” sarà anche Young Signorino, ma per noi savonesi sono Rita Olivari e Giovanna Di Crescenzo. Ci sono infatti anche il sindaco e l’assessore di Boissano nel nuovo video dei Bilogang, girato proprio nel comune dell’entroterra savonese, che vede appunto la partecipazione del celebre trapper originario di Cesena.

Il singolo, intitolato “Happy”, è cantato dai Bilogang, un collettivo nato nel 2017 da tre ragazzi conosciutisi a Torino: G Pillola, Travis e Jack Out (pseudonimo dietro cui si cela un ragazzo di Boissano, Giacomo Zunino). Per il loro nuovo singolo, “Happy”, hanno scelto di rappresentare un funerale molto particolare: il “funerale della violenza”, rappresentata delle armi che ritengono una delle più grandi minacce della società moderna. Il video, uscito il giorno di Halloween e distribuito da Sony Music, è stato girato nel savonese, proprio a Boissano.

La notizia a livello italiano è la partecipazione di una figura nota come Young Signorino: nel corto il trapper, nato come youtuber e divenuto noto anche per il look sopra le righe, interpreta il sacerdote che celebra la “funzione”. La sorpresa, però, per noi savonesi è un’altra.

Sedute tra coloro che assistono al funerale, in abito rigorosamente nero e occhiali da sole, ci sono anche due amministratori locali: si tratta del primo cittadino di Boissano, Rita Olivari, e dell’assessore Giovanna Di Crescenzo. La seconda, addirittura, ha un ruolo attivo nel video: è lei a ricevere dal vicino (che nella vita reale è il marito) un coltello a serramanico e a nasconderlo nella propria borsa, forse per “salvarlo” dalla fine che attende le altre armi.

La loro collaborazione, in realtà, ha una spiegazione semplice: il componente savonese del gruppo, Giacomo Zunino (ossia Jack Out), è il figlio di Rita Olivari. E’ un artista completamente indipendente che ha alle spalle centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube e dei buoni piazzamenti nelle classifiche Spotify: il suo ultimo lavoro da solista, “Pussy Lover”, è uscito lo scorso marzo.

Ora la nuova uscita con il collettivo Bilogang: a quattro giorni dalla pubblicazione il video sta per raggiungere le 85 mila visualizzazioni su YouTube.