Pietra Ligure. Neppure la pioggia ha fatto desistere i numerosi partecipanti, tra genitori e docenti, al seminario organizzato dall’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e dalla Fondazione Franchi presso il Centro Polivalente di Pietra Ligure.

Posti a sedere esauriti sin dal giorno antecedente l’evento e pubblico davvero attento e coinvolto nell’ascoltare il team di esperti relatori intervenuti per fornire consigli legali, psicologici, didattici e tecnici per navigare sul web in maniera consapevole e tutelare, così, i minori nell’uso della rete internet e dei suoi principali servizi.

Alla presenza dell’insegnante referente per il cyberbullismo dell’I.C. Pietra Ligure Alessandra Fenoglio, che si è prodigata per avere proprio a Pietra questo evento, l’assessore all’istruzione Prof.ssa Paola Carrara – che ha creduto da subito, insieme alla dirigente scolastica Monica Buscaglia, nella valenza educativa di tale iniziativa – si è incaricata dei saluti istituzionali e di dare il benvenuto a tutti i presenti.

Si sono quindi susseguiti gli interventi dei tre relatori: l’avvocato Marco Todaro ha offerto una panoramica normativa della Legge 71/2017 (testo che delinea le caratteristiche del fenomeno Cyberbullismo) e delle principali conseguenze in cui è possibile imbattersi utilizzando il web in maniera superficiale o inconsapevole; la psicologa Katya Iannucci ha analizzato da un punto di vista cognitivo le azioni più o meno opportune che l’utente medio tende ad intraprendere sul web e le relative abitudini.

Ha concluso i lavori il docente ed esperto di Nuove Tecnologie Andrea Cartotto, che ha illustrato le tecniche e le nozioni necessarie per usare al meglio e conoscere le principali apps e piattaforme utilizzate da bambini e ragazzi, apprendendo così anche come evitare quelle potenzialmente rischiose ed offrendo spunti pratici da applicare sin dal termine dell’incontro stesso.

“Il Comitato organizzativo desidera espressamente ringraziare il Comune di Pietra Ligure, l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e tutti i cittadini/genitori e docenti intervenuti in maniera così significativa, rinnovando a tutti l’appuntamento per le future iniziative di formazione professionale che si terranno sul territorio pietrese, a beneficio di tutti, grazie alla sinergia e comunione di intenti proprio tra il Comune, l’Istituto Scolastico e la Fondazione Franchi” si legge in una nota.