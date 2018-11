Visita del Governatore Ildebrando A. Gambarelli per il Lions Club “Vada Sabatia”

Vado Ligure. Il Lions Club Quiliano- Vado Ligure “Vada Sabatia” ha iniziato il mese di Ottobre con un importante appuntamento: La visita del Governatore Ildebrando A. Gambarelli. Oltre al Direttivo che ha visto impegnati tutti i soci, la serata si è poi svolta in modo conviviale alla presenza di alcuni ospiti.

Il cerimoniere Distrettuale A. Rodiani ha invitato il Presidente ad aprire la serata con il classico “Tocco della Campana”, chiedendo gentilmente ai presenti di alzarsi in piedi per l’ascolto degli 3 Inni (Internazionale, Europeo e Italiano). Il cerimoniere del Club, E.Guattieri, ha poi letto il Codice dell’Etica Lionistica e invitato il Presidente di Zona Massimo Fontana a presentare al Governatore il Lions Club Quiliano Vado ligure “Vada Sabatia”.

Il Cerimoniere ha proseguito con la presentazione agli intervenuti del Governatore I. A. Gambarelli che ha concesso prima la parola al Presidente De Maestri che ha dato il benvenuto ai presenti e ringraziato il Governatore per il Direttivo breve ma proficuo, quindi ha proseguito ricordando che la serata non è solo del Governatore ma di tutti i soci.

“Siamo chiamati a rispondere ai bisogni della società contemporanea, la nostra deve essere una missione fatta con passione. Dobbiamo combattere malattie come il diabete, i problemi della vista, la fame e i disastri ambientali, sostenere l’oncologia pediatrica e dare futuro ai giovani. Ricordo ancora il service del “Barattolo Salva vita” che non necessita di presentazione essendo il “Fiore all’occhiello” del nostro Club. Molti progetti possono essere realizzati attraverso la fondazione. Per gli ultimi terremoti sono stati devoluti circa 3 Milioni di dollari. Possono essere 8 le ragioni per fare service, ma se scriviamo il numero 8 in orizzontale diventa il simbolo dell’infinito, quindi le ragioni per fare service diventano infinite. E’ importante essere dei leader e bisogna essere orgogliosi di essere soci Lions. Orgoglio significa meambership. I soci rappresentano creatività, dedizione ed operatività. Lions significa anche fare tutto in base al Codice Etico… impegno svolto all’insegna della ricerca non del meglio ma dell’optimum sia nel

contenuto dell’agire, cioè nelle opere sia nella modalità esecutive di esse. Ci auguriamo di riuscire a migliorare la collettività e le condizioni di vita”.

Durante la serata il Governatore ha anche consegnato il premio Chevron per i 25 anni di impegno come socio Lions a Maurizio Barbero e il premio Chevron per i 15 anni di impegno come socio Lions a Rodolfo Fersini. Il Presidente del Club ha invece consegnato il premio del Centenario- livello Argento a Fiorella Robba per aver invitato e mantenuto dei nuovi soci.