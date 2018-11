Videosorveglianza, cinque Comuni savonesi ottengono il finanziamento del ministero dell’interno

Provincia. Calice Ligure, Pietra Ligure, Andora, Spotorno e Alassio: sono questi i cinque Comuni savonesi ad essere entrati nella graduatoria finale del bando per l’assegnazione di contributi ministeriali finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza. I finanziamenti messi a disposizione dal ministero dell’interno ammontavano a 37 milioni di euro.

Si sono collocati in graduatoria e quindi sono stati ammessi al finanziamento 428 Comuni. Tra di loro, come detto, ci sono anche cinque Comuni di della nostra provincia: Calice Ligure ha ottenuto un finanziamento pari a 62 mila euro a fronte di un progetto dell’importo complessivo di 124 mila euro; Pietra Ligure ha ottenuto un finanziamento pari a 92.431 euro a fronte di un progetto dell’importo complessivo di 102.701 euro; Andora ha ottenuto un finanziamento pari a 44.800 euro a fronte di un progetto dell’importo complessivo di 56 mila euro; Spotorno ha ottenuto un finanziamento pari a 86.990 euro a fronte di un progetto dell’importo complessivo di 96.990 euro; Alassio ha ottenuto un finanziamento pari a 57.600 euro a fronte di un progetto dell’importo complessivo di 64 mila euro.

Al riguardo il prefetto Antonio Cananà ha dichiarato: “Dispiace che il finanziamento non sia stato concesso anche agli altri Comuni della provincia che ne avevano fatto richiesta, tuttavia l’installazione degli impianti di videosorveglianza nei cinque comuni aggiudicatari determina comunque un significativo innalzamento degli standard di sicurezza non solo nei territori comunali direttamente interessati, ma più in generale a livello provinciale”.

Sul sito della Polizia di Stato la graduatoria finale.