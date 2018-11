Verezzi rappresenta la Liguria su Rai Tre nella sfida per il “Borgo dei Borghi”

Borgio Verezzi. Sabato 10 novembre in prima serata, tutti davanti allo schermo TV per la messa in onda su RaiTre del video dedicato al borgo di Verezzi, candidato insieme ad altri 59 borghi al titolo di “Borgo dei Borghi” edizione 2018: in questa puntata Borgio Verezzi rappresenterà la Liguria.

Il video, della durata di alcuni minuti, riprende da terra e dall’alto le quattro splendide borgate verezzine e termina con un breve e simpatico spot di invito al voto realizzato proprio in questi giorni da un gruppo di abitanti del borgo. La gara televisiva si svolge in diverse tappe: nei primi tre appuntamenti del sabato sera vengono presentati i 60 borghi partecipanti alla competizione (venti in ogni puntata, uno per regione), mentre alla finalissima di sabato 24 novembre accederanno solo venti borghi, i più votati di ciascuna regione.

La trasmissione è pensata come un vero e proprio viaggio nell’Italia dei piccoli centri, viaggio che Camila Raznovich compie dal Sud al Nord Italia assieme allo storico dell’arte Philippe Daverio: un percorso a tappe per svelare i tesori più nascosti della nostra penisola, ricchi di storia, arte, cultura e bellezza.

Come votare e sostenere Verezzi? Sul sito www.rai.it/borgodeiborghi è possibile accedere ad una pagina che contiene i “promo” dei filmati di presentazione dei 60 borghi in concorso per il titolo “Il Borgo dei Borghi – Autunno 2018”. Il pubblico è invitato a votare on-line il proprio borgo preferito e a contribuire così alla scelta dei 20 borghi che accederanno alla serata finale. Il voto on-line è possibile fino alle ore 23:59 del 22 novembre 2018. Il borgo di Verezzi è inserito nel gruppo “B” (il secondo dall’alto).

Chiunque può votare, previa registrazione iniziale, sul sito www.rai.it/borgodeiborghi, e potrà farlo ogni giorno (una sola volta al giorno) esprimendo una sola preferenza sulle 60 opzioni di voto disponibili. Il voto è gratuito.

“In attesa della messa in onda di sabato sera… continuiamo a passare parola e a votare ogni giorno per Verezzi!” l’appello del Comune di Borgio Verezzi.