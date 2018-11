Vela, la Mistral Cup di Andora non delude le aspettative

Andora. Il Circolo Nautico Andora si conferma eccellente organizzatore della Mistral Cup internazionale per Optimist, evento sportivo che coinvolge piccoli atleti provenienti da tutto il nord Italia, dalla Svizzera e dal vicino Principato di Monaco. L’edizione 2018 si è tenuta tra ieri, sabato 3 novembre, ed oggi, domenica 4 novembre.

Oltre cento Optimist si sono dati battaglia sul prestigioso campo di regata di Andora. Due giorni impegnativi con tramontana con intensità variabile di 15/22 nodi hanno consentito al comitato di regata di disputare sei prove per gli Juniores e quattro per la categoria Cadetti.

Sabato, posizionando il campo di regata in centro al golfo di Andora, hanno prevalso gli atleti più dotati fisicamente. La domenica, per contro, il comitato, visto l’incremento di intensità, ha preferito sviluppare il campo a sud di Capo Mele.

Buona prestazione dei liguri che piazzano Luca Riccobene Sforza del Varazze Club Nautico al primo posto tra gli Juniores. Secondo Andrea Sirtori del CV Bellano; terzo Matteo Mulone del CN Ilva.

Tra i Cadetti successo di Matteo Asscher dello YC Monaco; secondo Enea Luatti del CV Alto Lario; terzo Nicolò Carrara dello YCAs.

La squadra vincitrice della vela messa in palio dal Circolo Nautico Andora in collaborazione con la veleria Olimpic Sails è stata lo Yacht Club Ascona.

Grande successo anche per la logistica a terra che ha offerto pasta party e nutella party con premi a sorteggio per i partecipanti e un ringraziamento particolare al Circolo Fotografico Andora che ha collaborato con l’organizzazione per creare delle raccolte di foto che sono state regalate ai circoli partecipanti.

La classifica Juniores completa:

La classifica Cadetti completa: