Varazze. Proprio come accade il giorno di Natale, quando si aprono i regali, e tra i regali si trova una Boule de Neige e la si capovolge, la Città di Varazze svela il programma natalizio, creando stupore e magia, per invitare a passare il #Nataleavarazze.

“Un nuovo modo per augurare Buon Natale ai nostri ospiti – dichiara l’assessore al turismo Filippo Piacentini – un logo che non soltanto rimanda al Natale, ma che racconta una Città che non si ferma mai, con occasioni nuove di divertimento che faranno stupire chi le vivrà, proprio come i bambini davanti ad una “boule de neige”.

“#Nataleavarazze – spiega Piacentini – è l’hashtag del prodotto Natale, alla cui programmazione stiamo già lavorando da settimane pensando ad un format di eventi, animazioni e spettacoli, che guardano alla tradizione, ma anche alle novità”.

“Il progetto #Nataleavarazze – continua – può rappresentare per il nostro turismo e per tutto il commercio varazzino un momento importante e straordinario di crescita. Stiamo cercando di fare in modo che il programma, iniziato con la nostra Amministrazione, si sviluppi sempre più, per questo motivo siamo in contatto con gli organi di Comunicazione della Regione Liguria che daranno spazio e voce alla nostra Città, così come è avvenuto per #Orgoglioliguria, il grande progetto di promozione turistica della Regione, che ha visto la Città di Varazze protagonista di spot sulle reti nazionali e sui canali social regionali”.

Anche quest’anno Varazze, infatti, sfodera la sua veste attrattiva ed accogliente, mettendo sul tavolo una lunga kermesse natalizia, che andrà dal 23 novembre, giorno in cui si accenderanno le luminarie fino all’8 gennaio. Una kermesse in cui tradizione e innovazione giocheranno sullo stesso piano.

Novità saranno infatti la pista di pattinaggio in Piazza Bovani che, per tutte le feste, diventerà luogo di incontro e di gioco per tanti bambini, il #varazzexmaslights photo contest, durante il quale, in occasione dell’inaugurazione delle luminarie e della Pista di Pattinaggio, potrete immortalarvi insieme ai vostri amici, in scatti d’autore. Il contest continuerà sui social perché pubblicheremo tutte le vostre foto che saranno da voi caricate su Instagram con #varazzexmaslights e che vi riprenderanno in una delle nostre bellissime piazze, sotto ad una delle nostre scintillanti luminarie, tradizione di Varazze, volute e sovvenzionate dall’Amministrazione comunale e dai commercianti.

Da quest’anno, per chi ama il #Gospel, non sarà più necessario recarsi in una chiesa di Harlem per godere la magia di un coro. Infatti, grazie alla proposta dei TieniViva Gospel Voices di Varazze potremo godere pienamente di quella che viene definita la musica dell’anima, che da qualche anno a questa parte sta contagiando tutta la Penisola da Nord a Sud, durante soprattutto il periodo del Natale, diventando un vero e proprio fenomeno di costume, grazie all’universalità del suo messaggio e alla sua proverbiale energia.

“Con la rassegna, “Gospeling – Natale in Gospel” che porterà nella nostra Città alcuni tra i più importanti cori Gospel d’Italia, il Coro Armonie di Cairo Montenotte, gli Spirituals & Folk e Il Sizohamba Gospel Choir di Genova, il Free Voices Gospel Choir di Torino e il Jubilation Gospel Choir di Livorno, coordinati dai varazzini Tieniviva Gospel Voices, Varazze si appresta a diventare la capitale del Gospel della Liguria. Proprio a Varazze, infatti, sono nati nel 2008 i Tieniviva Gospel Voices, riunendo, diretti da Marcello Ghio, più di 30 persone, completate da una band di tre strumentisti, accomunate dalla passione per il canto e provenienti da una lunga esperienza in un altro gruppo corale e strumentale: gli Spiritual Songs , fondati nel 1977 dal Sacerdote Salesiano Don Giuseppe Bettin” spiega l’assessore.

Altra novità di questo Natale sarà il Gran Galà di Magia, che promette una serata magica e divertente insieme al Mago Gentile e alla splendida voce di Nicole Magolie, insieme al ritorno del Capodanno in Marina di Varazze

Inoltre, non esiste Natale senza andare al cinema. Il Cinema Teatro Don Bosco Varazze propone una programmazione di livello con film natalizi, con commedie e con il concerto Zibba, il cantautore varazzino, in Zibba le cose da solo Tour.

Spazio anche e soprattutto alle grandi tradizioni del Natale con Presepiando, la manifestazione “itinerante”, giunta ormai alla quarta edizione che vi porterà a zonzo per i presepi della Città di Varazze e delle sue frazioni, il Confuoco, il Natale Vazin, il tradizionale concerto di Santo Stefano del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine, i Mercatini di Natale dell’Alpicella e su Lungomare costa, Babbo Natale in musica con la Banda Musicale Cardinal Cagliero, il Cimento, quest’anno nella spiaggia libera attrezzata Beachcletta.vrzz e per finire il grande spettacolo dei fuochi d’artificio che saluterà il nuovo anno. “Ma altre sorprese vi aspettano sotto l’albero… e non è finita qui” promette l’assessore Piacentini.