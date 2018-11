Varazze. Il Varazze cala la manita nei confronti della Dianese, dando un calcio alla sfortuna, che aveva preso di mira i nerazzurri negli ultimi incontri.

“Venivano da quattro gare nelle quali avevamo raccolto soltanto un punto – dice Giorgio Guerrieri – ci siamo presentati, a Diano, belli carichi, determinati e vogliosi di fare risultato e finalmente la prestazione è stata premiata dai tre punti”.

“Non era una partita facile – conclude Guerrieri – avere segnato due reti nei primi venti minuti di gioco è stato fondamentale, non sarà facile per nessuno prendere punti a Diano Marina, noi ci siamo riusciti e ci godiamo il fatto di essere la squadra che ha segnato il maggior numero di reti (ndr, 17) in campionato”.