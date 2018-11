Vado Ligure. Dopo lo stop dovuto ai danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi, oggi, da banchina Calata Nord (l’unica dichiarata agibile) riprenderanno le operazioni commerciali di Corsica Ferries.

Stasera, quindi, il Corsica Victoria partirà alle 21 per raggiungere il porto di Bastia. Domani, invece, nel tardo pomeriggio farà scalo a Vado Ligure il Mega Express Three, in arrivo da Bastia.

Le alte tre banchine del terminal di Corsica Ferries a Vado rimangono invece inagibili a causa degli ingenti danni provocati dalle mareggiate.

Nella notte tra lunedì e martedì in porto a Vado erano ormeggiate quattro navi l’“Express Three”, la “Sardinia Regina”, la “Corsica Marina” e la “Sardinia Vera” che, dopo aver rotto alcuni cavi di attracco, erano poi state fatte salpare per evitare di subire danni peggiori.