Vado Ligure. Sabato 17 novembre alle 10.30 si terrà la cerimonia di intitolazione del nuovo ponte su torrente Segno alla memoria di Roberto Peluffo, sindaco della cittadina dal 1990 al 2004.

“All’inizio del suo primo mandato la città era in grave crisi, economica e sociale – spiegano dal Comune di Vado retto ora dal sindaco Monica Giuliano – Con dedizione quotidiana, capacità di ascolto, visione verso il futuro e coraggio, è stato capace, insieme con coloro che hanno condiviso il suo impegno nell’amministrazione comunale, di ridare slancio alle attività, di rendere Vado più bella e accogliente, di dare vita a servizi e spazi urbani, nelle frazioni come nel centro cittadino.

“A lui si devono iniziative e opere come, per esempio, nuove aree verdi e parchi gioco, nuovi parcheggi nel centro cittadino, la costruzione della nuova casa di riposo, la riqualificazione delle aree ex Sirma. Anche la realizzazione del ponte che oggi gli viene intitolato nasce da quel suo stesso impegno nel mettere in sicurezza il territorio dai rischi alluvionali, che seguì l’alluvione del settembre 1992 e l’ampliamento della foce del torrente Quiliano. Con massima stima e riconoscenza il suo territorio lo ricorda”.

Il programma della giornta prevede alle 10 il ritrovo presso il municipio in piazza San Giovanni Battista a Vado e alle 10.30 la cerimonia di intitolazione in corrispondenza del ponte (in prosecuzione di via Maestri del Lavoro).