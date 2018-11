Vado Ligure, donna investita sull’Aurelia: trasportata al San Paolo

Vado Ligure. E’ stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona una donna rimsta ferita oggi pomeriggio sulla via Aurelia a Vado Ligure dopo essere stata investita da un’auto.

L’investimento pedonale si è verificato intorno alle 17 e 30 di oggi: la signora stava attraversando la strada quando è stata colpita dalla vettura in transito, finendo a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Vado Ligure e l’automedica del 118. Dopo le prime cure da parte dei sanitari per lei è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio savonese: stando a quanto appreso non ha riortato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Sull’investimento sono ancora in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Vado Ligure.