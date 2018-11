Under 18 Eccellenza: Vado ottiene due vittorie ravvicinate

Vado Ligure. Doppio turno questa settimana per gli Under 18 Eccellenza della Pallacanestro Vado.

Si è iniziato lunedì al Geodetico contro Derthona, che si è presentata senza due dei suoi migliori elementi, così i locali non hanno perso occasione per dimostrarsi immaturi ed avere un approccio troppo soft e spocchioso alla partita. I primi due quarti sono stati all’insegna di una difesa allegra e delle palle perse in attacco, fino al 38 a 28 con cui si è andati al riposo.

Nel terzo quarto Vado è sembrata un po’ più concentrata e ha piazzato un parziale di 25 a 9 che ha permesso di prendere un buon vantaggio a fine quarto (63 a 37). L’ultimo quarto, a vantaggio acquisito, si è trasformato in una nuova saga degli orrori, fino all’86 a 54 finale. Un’occasione persa per migliorare: non è certo con questa serietà che si ottengono risultati.

Il tabellino della partita valevole per la 5ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Derthona Basket 86-54

(Parziali: 22-15; 38-28; 63-37)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 13, Cito 1, Pesce 15, Bertolotti 1, Lo Piccolo 17, Pintus 5, Brignolo 9, Anakewe 14, Tsetserukou, Cirillo 4. All. Imarisio, ass. Prati, S. Dagliano

Derthona Basket: Paulinus 32, Cremaschi 2, Bosetti 2, Barbieri 3, Dolcino 4, Rota 1, Lisini 4, Viale 6, Emanuelli. All. Talpo

Giovedì i pappagallini hanno giocato a Genova contro il Pegli. Approccio sicuramente migliore della partita precedente, anche se i biancorossi ci hanno messo un po’ a prendere le misure della bella difesa aggressiva della squadra di casa, mentre in difesa hanno concesso troppi tiri aperti. Il primo quarto è terminato 15 a 22. Nel secondo quarto Vado ha premuto sull’acceleratore e in contropiede ha realizzato un buon parziale che ha portato le squadre al riposo sul 28 a 50. Troppi però i punti subiti. Nel terzo quarto i pappagallini hanno migliorato la difesa e sono scappati fino al 37 a 85. Ultimo quarto di nuovo da saga degli orrori come da tradizione e partita che è terminata sul 55 a 102.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 6ª giornata:

Basket Pegli – Azimut Pallacanestro Vado 56-79

(Parziali: 12-21; 31-41; 40-62)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 3, Cito 13, Pesce 10, Bertolotti 2, Lo Piccolo 8, Pintus 8, Brignolo 9, Anaekwe 17, Tsetserukou 24, Cirillo 8. All. Imarisio, ass. Prati, S. Dagliano

La classifica: Azimut Pallacanestro Vado 12; Novipiù Campus, Pallacanestro Varese 10; Biella 8; College Borgomanero, Auxilium Torino 6; ABA Legnano, Coelsanus Varese, Mortara 4; Don Bosco Crocetta, Novipiù Casale 2; Derthona, Oleggio, Pegli 0.