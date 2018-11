Under 16 Eccellenza: Vado corsara a Torino con l’Auxilium

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado porta a casa un’importante vittoria al Palacus di Torino contro un’Auxilium in grande crescita.

Avvio di partita che vede i vadesi regalare molto nella fase di transizione (sarà una costante per l’intera partita) e concedere troppi canestri facili ai padroni di casa. La prima sirena recita 13-16. Il secondo periodo è una copia del primo fino all’ingresso di un positivo Franchello che con la sua aggressività sveglia i compagni, ed in un amen i liguri piazzano un parziale di 12-0 dando il primo allungo della partita e chiudendo il secondo periodo 27-43.

Nel terzo quarto la partita si mantiene in sostanziale equilibrio con il vantaggio dei liguri che si mantiene sempre intorno ai 15 punti grazie soprattutto alle incursioni di Giannone. Nell’ultimo periodo sono un super Bertolotti (nella foto) ed il primo Catzeddu della stagione che ricacciano sempre indietro i torinesi, i quali non riescono mai a tornare sotto i 12 punti di scarto. Nel finale Vado allunga ancora sino al più 22 definitivo.

Globalmente una buona partita per Vado, che però alterna momenti di grande efficacia ad altri di enorme disattenzione.

Il tabellino dell’incontro valevole per l’8ª giornata:

Auxilium Pallacanestro Torino – Azimut Pallacanestro Vado 66-88

(Parziali: 13-16; 27-43; 47-62)

Auxilium Pallacanestro Torino: Corino 9, Pecchenino 5, Perretta, Porcella 2, Vincini 12, Ragnato, Greco 5, Macis 12, Anfossi 16, Broariotti, Barale 2, Stella 3. All. Raho, ass. Petrucci – Ancona

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 13, Biorac 4, Lebediev 8, Micalizzi, Tridondani 8, Giannone 21, Pierucci 3, Genta 6, Bertolotti 21, Franchello 4. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Arbitri: Bertagna e Cassotta (Collegno)

La classifica: College Borgomanero 16; Azimut Pallacanestro Vado 14; Novipiù Campus 12; Pegli 10; Biella, Oleggio 8; Auxilium Torino, 5 Pari Torino, Junior Casale 6; My Basket Genova 4; Derthona 2; Don Bosco Crocetta, Galliate 0.