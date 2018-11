Under 15: la Rari Nantes Imperia fa suo il derby con l’Idea Sport Albenga

Albenga. La stagione 2018/19 è cominciata con il sorriso per gli Under 15 della Rari Nantes Imperia che hanno battuto in trasferta l’Albenga, nel derby di giornata.

Partono meglio gli ingauni che trovano l’immediato vantaggio, ma i giallorossi allenati da Rosso, coadiuvato dalla prima panchina in carriera di Filippo Rocchi, reagiscono con il pari del difensore Paganoni, che sigla così la prima rete della stagione. A questa fa seguito il centro di Sapino.

Gli imperiesi provano l’allungo nel secondo periodo con le reti ancora di Paganoni e Sapino ed il gol di Pario, che segna il più 2 praticamente a fil di sirena.

Albenga, a vasca invertita, ricuce lo strappo trovando la parità dopo i ruggiti di Mattia Rossi e Cipriani. Una parità che introduce l’ultimo periodo, quello dove la Rari dimostra di averne di più ed assesta i colpi decisivi per tornare a casa con i 3 punti nel sacco. Di Lionardo abbassa la serranda, poi la doppietta di Vinci e le reti di Cipriani e Grosso incorniciano l’8-11 finale.

Il tabellino:

Idea Sport Albenga – Rari Nantes Imperia 8-11

(Parziali: 2-2, 1-3, 4-2, 1-4)

Idea Sport Albenga: Barrucchello, Roascio 3, De Francisci, Mazzariol, Sommariva, Mazzariol, Ghersevi 1, Vassallo, Scola 1, De Andreis 2, Lazzara, Milano, Ferraris, Sclavo 1. All. Giulini.

Rari Nantes Imperia: Di Lionardo, Paganoni 2, Grosso 1, Pario 1, Sapino 2, Lucia, M. Rossi 1, Cipriani 2, Ferrari, Vinci 2, Porro, R. Rossi, Ventura, Sassi. All. Rosso.

Note. Usciti per limite di falli Mazzariol nel secondo tempo e Vassallo nel terzo. Superiorità numeriche: Albenga 1 su 5 più 1 rigore trasformato, Imperia 5 su 12.