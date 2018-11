Under 15 Eccellenza: la capolista Canaletto non dà chance ai vadesi

Vado Ligure. Partita senza storia per il Vado alla Spezia con il Canaletto, che dimostra subito la sua netta superiorità con un 19 a 0 iniziale che parla da solo.

Troppo evidente la differenza di intensità tra le due squadre, ulteriormente accentuata dalle assenze in casa vadese. Per i pappagallini un’occasione per avere una misura del lavoro da fare in palestra per potersi confrontare con gli spezzini.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 6ª giornata:

PGS Oratorio Canaletto – Pallacanestro Vado 91-48

(Parziali: 29-11; 50-20; 72-33)

PGS Oratorio Canaletto: Bidini 6, Corradi 5, Zavaroni 15, Iamundo 12, Chersulich 13, Biaggini 2, D’Imporzano 6, Pietrini 7, Cerretti 7, Cima 16. All. Padoan

Pallacanestro Vado: Ferrando ne, Calvi 4, Bonifacino ne, Biorac 17, Micalizzi 14, Giannone, Fiammarelli, Caviglia, Veirana, Fantino 7, Gallo, John Igwara 5. All. Prati

Arbitri: Moscatelli (Bolano) e Obreja (La Spezia)

Classifica: PGS Oratorio Canaletto 10; Pallacanestro Vado, Alassio 8; My Basket Genova 6; Blue Sea Lavagna 2; Sarzana, Cus Genova 0