Under 14 femminile: Savona HC ad un passo dal traguardo

Savona. Continua la serie di vittorie della squadra Under 14 femminile del Savona Hockey Club.

Questa volta le biancoverdi si sono imposte al termine di una sofferta partita contro il Rainbow, sul campo del Lagaccio a Genova.

Le genovesi hanno chiuso un primo tempo molto combattuto in vantaggio per 1 rete a 0, mentre nel secondo tempo le savonesi hanno ribaltato il risultato realizzando tre segnature in brevissimo tempo, firmate da Irene Vaglini e da Vittoria Saccomani.

Si attende la partita decisiva contro il Genova HC che determinerà la squadra campione regionale e di conseguenza la qualificata alle finali nazionali.

La formazione savonese guidata da Andrea Di Vaio e Massimiliano Burchi ha potuto contare su Sofia Cuneo, Hiba Merzouq, Hafsa Merzouq, Ambra Di Vaio, Irene Vaglini, Erica Burchi, Vittoria Saccomani; in porta Boshkaj Laura.