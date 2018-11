Una pasta al pesto per aiutare Genova

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Anche l’Associazione Ristoranti della Tavolozza sostiene la campagna “Pasta Pesto Day” promossa dalla Regione Liguria e che si pone il duplice obiettivo di rilanciare un’immagine positiva e accogliente del territorio ligure e raccogliere fondi a favore del conto corrente del Comune di Genova destinato all’emergenza del 14 agosto con la caduta del viadotto sul Polcevera. Tutti i ristoranti aderenti all’Associazione Ristoranti della Tavolozza sono impegnati a sostenere questa importante iniziativa di solidarietà nella consapevolezza che più ristoranti aderiranno e maggiore sarà l’aiuto concreto per rilanciare Genova.

L’abbinamento territorio-cibo è un binomio di grande forza per la promozione turistica ed in questo caso il “Pasta Pesto Day”, che si svolgerà in concomitanza della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo dal 19 al 25 novembre, permetterà di collegare un piatto di pasta al pesto, vera icona dell’enogastronomia ligure a livello internazionale, con un gesto concreto di solidarietà. Per ogni piatto consumato nei ristoranti che avranno dato l’adesione verranno devoluti 2 euro a Genova, 1 euro da parte del ristoratore e 1 euro da parte del cliente.

L’iniziativa è rivolta a tutti i ristoratori in Italia e ristoratori italiani in tutti i Paesi del mondo che potranno aderire iscrivendosi al sito www.pastapestoday.it.

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli