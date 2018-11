Turismo, ecco il progetto “Love me in Liguria”: tra le location più romantiche Villa Lagorio a Celle Ligure

Liguria. La Regione presenta “Love me in Liguria”, il nuovo prodotto dedicato al turismo wedding, avranno da scoprire le bellezze di una regione che è per natura un’ideale wedding destination. I dieci wedding planner saranno in Liguria dal 13 al 16 novembre.

I 10 ospiti, nella giornata del 16 saranno coinvolti in un workshop a Palazzo della Meridiana di Genova con una cinquantina di seller liguri (fioristi, atelier, location, fotografi, noleggio auto d’epoca, cake design): sarà un momento BtoB, a conferma che per rilanciare la Liguria occorrere fare business e vendere prodotti turistici su mercati mondiali, potendo contare sulle grandi risorse del turismo made in Liguria.

Prima del momento conclusivo, i 10 buyer provenienti da tutta Europa, avranno avuto l’occasione di visitare per il savonese la location di Villa Lagorio-l’Orangerie a Celle Ligure.

L’Agenzia in Liguria sta portando avanti una forte campagna di promozione esaltando le tante meraviglie ambientali e culturali a cominciare proprio dalle numerose location di cui gode il comprensorio così amate dai vip internazionali per il giorno del sì.

La Liguria è tradizionalmente molto quotata in un settore di nicchia come quello dei “Fiori d’arancio”: “Il segmento, che è in crescita a livello mondiale, è uno dei nostri punti di forza – fa notare Pier Paolo Giampellegrini, commissario di Agenzia “In Liguria” – “Love me in Liguria” è il nostro prodotto turistico regionale, studiato per valorizzare il territorio a livello internazionale nell’ambito del wedding tourism e del turismo romantico”.

Per Gianni Berrino, assessore al turismo della Regione Liguria “Noi abbiamo grandi potenzialità in questo settore. Con grande attenzione da parte dei nostri operatori e con una forte campagna promozionale, stiamo consolidando e facendo crescere il fatturato turistico anche nel comparto “wedding”.