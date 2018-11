Varazze. L’ondata di maltempo ha messo a dura prova la nostra regione, danneggiando in modo grave diversi porticcioli in tutta la provincia. Per questo, come già annunciato da Marina di Loano, anche Marina di Varazze ha deciso di offrire ai diportisti provenienti da marine inagibili ormeggio gratuito per tre mesi.

“Condividiamo la disponibilità manifestata da altri colleghi che trova espressione in azioni concrete – spiegano da Marina di Varazze – per cui ci affianchiamo a loro. Tre mesi a nostro avviso è il tempo minimo necessario per soddisfare le prime esigenze in attesa di nuove valutazioni”.

“Marina di Varazze ha ben superato la difficile prova – spiegano – riportando danni che sono stati limitati al distributore di carburante, purtroppo distrutto, e al piano viario della diga di sopraflutto. Le strutture di protezione hanno svolto perfettamente il loro compito a difesa del bacino portuale, il personale del porto ha ottimamente gestito la situazione e a questo va il ringraziamento della direzione portuale che ha apprezzato l’impegno profuso”.

“Purtroppo, la stessa fortuna non ha assistito altre strutture portuali cui Marina di Varazze estende la propria vicinanza, partecipazione e collaborazione per tutto quanto possa essere di necessità nell’immediato” concludono.