Trasporto sacche di sangue da donazioni nei festivi, Viale: “Massima disponibilità ad accogliere richieste Avis”

Regione. “Massima disponibilità da parte di Regione Liguria in merito alla possibilità di conferire al centro trasfusionale di Pietra Ligure le sacche di sangue raccolte nelle sedi Avis di Loano, Ceriale, Albenga, Alassio e Andora anche nei giorni festivi e durante le raccolte straordinarie”.

A dirlo è stato il vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale, che ha proseguito: “Segnalerò alla direzione di Asl2 e al direttore del Servizio Trasfusionale di Savona, competente per il ponente ligure, l’opportunità di accogliere la richiesta delle Associazioni volontari donatori di sangue, non appena verrà presentata”.

L’assessore, poi, ha ricordato in aula che “già oggi, per andare incontro alle difficoltà segnalate dalle associazioni di raggiungere la sede di Savona, è previsto il conferimento presso il centro di Pietra Ligure delle sacche raccolte sul territorio durante la settimana. È poi il Centro trasfusionale a farsi carico del successivo trasferimento presso la struttura di Savona. Non appena le associazioni presenteranno la richiesta, il servizio potrà essere esteso anche alle raccolte straordinarie oppure effettuate nei giorni festivi”.