Trasporto sacche di sangue da donazioni nei festivi, interrogazione di De Vincenzi

Regione. “Sono soddisfatto dell’apertura fatta questa mattina dall’assessore Viale, a seguito della mia interrogazione, sulla possibilità di prevedere che le sacche di sangue raccolte nei giorni festivi e nelle raccolte straordinarie, presso le sedi delle associazioni dei donatori volontari, possano essere portate al centro trasfusionale più vicino”. A dirlo è vicepresidente del Consiglio regionale ligure del Pd Luigi De Vincenzi.

“Fino all’agosto scorso, infatti, le sacche raccolte nei giorni festivi nelle sedi Avis di Loano, Ceriale, Albenga, Alassio e Andora venivano portate dai volontari al centro trasfusionale di Pietra Ligure, per poi essere trasferite, con mezzi e personale dell’ospedale, al Centro trasfusionale dell’ospedale San Paolo di Savona. Da settembre, però, a seguito di direttive dell’Asl 2 savonese non è stato più possibile fare in questo modo e il trasporto al San Paolo viene effettuato con mezzi e a spese delle associazioni” spiega De Vincenzi.

“Una situazione che ha messo in forte difficoltà i volontari, visto che il rimborso forfettario di 25 euro a raccolta non copre la totalità delle spese. Le raccolte nei giorni festivi rappresentano il 70% del sangue raccolto in provincia di Savona. E quindi è importante tutelare questo tipo di servizio. L’assessore Viale, dopo la mia segnalazione, si è detta disponibile a risolvere in senso positivo la situazione. Ne prendo atto con soddisfazione” conclude l’esponente del Pd.