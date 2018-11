Andora. Quattrocento piantine di Basilico Genovese Dop di Andora sono giunte ieri sera a Friburgo in Germania, portate dall’assessore Fabio Nicolini e dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese. La qualità del prodotto agricolo sarà protagonista, insieme all’olio extravergine d’oliva della Val Merula e ai tradizionali ingredienti del Pesto, di uno stand della prestigiosa fiera internazionale “Plaza Culinaria” in cui il Comune di Andora è ospite grazie ad una iniziativa del Consolato Italiano a Friburgo in Brisgovia che ha offerto lo spazio espositivo.

Il console italiano Federico Lorenzo Ramaioli ha voluto che fosse il comune ligure a rappresentare la cucina italiana in questo evento affollato ogni anno da migliaia di visitatori provenienti da tutta la Germania, ma anche da Svizzera e Francia. Una vetrina di prestigio in cui Andora insegnerà ai tedeschi a fare la vera salsa ligure con un laboratorio di pesto al mortaio guidato dall’esperto Simone Peirano. Sarà presente anche uno spazio di degustazione del pesto fresco, dell’olio extravergine d’oliva e dei prodotti sott’olio dei produttori della Val Merula, curato dalla Coa In distribuzione anche materiali promozionali dell’Associazione Bagni Marini e dell’Associazione Albergatori di Andora con l’ausilio della mascotte Mister Basilico.

“L’invito del Console Federico Lorenzo Ramaioli ci onora e ci dà la possibilità di presentare le eccellenze di Andora ad un pubblico sensibile ai prodotti alimentari di qualità – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Fabio Nicolini che ha seguito l’organizzazione dell’evento fieristico – Sua eccellenza conosce bene il nostro comune e ha apprezzato le numerose iniziative di promozione attuate in questi ultimi anni sia dal punto di vista turistico che culturale. I visitatori potranno conoscere dal vivo la qualità del nostro Basilico Genovese Dop, ma anche le bellezze di Andora, le nostre attrattive turistiche e sportive attraverso la proiezione di numerosi video”.

“Il nostro laboratorio sarà un’esperienza coinvolgente per il pubblico e un invito a venire a scoprire Andora. Ringrazio Simone Peirano che ha dato la sua disponibilità al progetto, la Coa sempre sensibile alle iniziative di promozione delle tipicità, l’assessore Maria Teresa Nasi che, insieme al consigliere Marco Giordano, hanno sviluppato con me il progetto in collaborazione con il Consolato. Sappiamo che c’è grande curiosità: siamo nel programma ufficiale della manifestazione che il Consolato lo sta promuovendo attraverso i suoi canali”, ha concluso Nicolini.

Fra gli stand della fiera “Plaza Culinaria” ad invitare il pubblico a scoprire il vero sapore del pesto ligure ci sarà anche la mascotte di Andora “Super Basilico”, supereroe della qualità in tavola.