Trasferta capitolina per Coldiretti Liguria: a Roma l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente nazionale

Regione. Ci sarà anche una nutrita delegazione ligure a Roma in occasione dell’assemblea nazionale riunita per l’elezione del nuovo presidente della Coldiretti, la figura che per i prossimi anni rappresenterà 1,6 milioni di iscritti nella più grande associazione agricola italiana.

L’evento si svolgerà domani, mercoledì 7 novembre 2018, presso il centro congressi di Palazzo Rospigliosi e saranno presenti anche il presidente regionale di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri, il delegato confederale Bruno Rivarossa accompagnati dai presidenti e direttori delle quattro Federazioni Provinciali, i quali parteciperanno ai lavori che si apriranno con un excursus sui primati qualitativi e di sicurezza alimentare della produzione Made in Italy e le prospettive future per l’agricoltura italiana.

Nodo centrale di discussione sarà poi il maltempo che nell’ultimo periodo ha colpito duramente gran parte delle regioni d’Italia, e che in Liguria ha causato danni imponenti soprattutto al settore olivicolo ed ittico: gli agricoltori delle aree più colpite presenteranno la prima mappa territoriale dei danni, nelle campagne e nei boschi con tutte le conseguenze sull’ambiente, sull’economia, sull’occupazione e sui consumi che ne derivano.