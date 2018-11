Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, presente anche la Slovenia

Cairo Montenotte. Dopo Russia, Croazia e Norvegia, all’elenco delle nazioni partecipanti al 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte si aggiunge anche la Slovenia, che sarà rappresentata dal Nogometni Klub Domžale.

Club con sede nell’omonima città che nell’ultimo decennio ha avuto il suo periodo migliore, vincendo due volte il campionato e la Coppa slovena. NK Domžale è stata fondata nel 1920 sotto il nome di SK Disk. L’età d’oro del club iniziò nell’estate del 2002, quando Slaviša Stojanovič divenne l’allenatore portando gli sloveni nella massima serie nazionale. Nella stagione 2005-06, la squadra ha partecipato ai primi due turni di qualificazione della Coppa Uefa, prima di essere eliminata dal VfB Stuttgart. Stessa sorte l’anno successivo, quando è stata eliminata da Hapoel Tel Aviv.

Il 13 maggio 2007 per la prima volta nella sua storia, il Domžale è stato eletto campione sloveno grazie ad una vittoria per 4-0 in trasferta contro il Primorje. Titolo che ha riconfermato la stagione seguente e che gli ha permesso di arrivare alle fase di qualificazione della Champions League nel 2007-08 e 2008-09. A livello internazionale, inoltre, dal 2011 ad oggi si è qualificato per ben 6 volte in Europa League.

Ricordiamo l’elenco delle squadre finora annunciate: le straniere Spartak Mosca (Russia), Lokomotiva Zagabria (Croazia), Stabæk Fotball (Norvegia) e NK Domžale (Slovenia) e le italiane Juventus, Torino, Genoa, Sampdoria, Atalanta, Parma. Presto arriveranno altre conferme.