Top 10 della settimana, arrivano Fedez ed il piccolo Leone!

Buon Giovedi’ a tutti i nostri lettori, l’inverno comincia ad inoltrarsi, in questi giorni pioggie ed i primi freddi invernali ma per fortuna come ogni settimana arriva la nostra #ivgchart, sono tantissimi i nostri lettori che la condividono e che ci scrivono indicandomi canzoni che vorrebbero sentire nella nostra chart, spesso mi fate ascoltare roba che non conoscevo ed e’ fantastico tutto questo, come è fantastica la musica in generale!

CONSIGLIO ALL’ASCOLTO DELLA SETTIMANA:

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, Gue Pequeno uno dei miei rapper preferiti, uno di quelli che ci sono da una vita ma che riescono sempre a stare a spasso con i tempi, in questo caso si è affidato a Big Fish che gli ha rivisitato Oro di Mango e trasformata in Bling Bling, la potete ascoltare qui.

Questa settimana una nuova entrata e sempre tantissima bella musica quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto Amore e Capoeira con Giusy Ferreri che si aggiudica sicuramente il premio tormentone 2018.

Al secondo posto, una canzone fresca, un nuovo talento uscito dai social, piace molto ai giovanissimi e la sua “Nera” è sicuramente una hit italiana, complimenti ad Irama perchè entra a gamba tesa nella seconda posizione della nostra chart!

Alla terza posizione , un disco fortissimo, un tormentone assicurato, due king della musica reggaeton che insieme non possono che fare altro che una hit, Nicky Jam & J Balvin con la loro X.

Alla posizione numero 4, la nuova entrata della settimana, un disco che mi ha colpito molto nonostante io non sia un suo fan, lui è Fedez e con questa canzone che ha dedicato al piccolo figlio si aggiudica l’entrata della nostra chart, anche il titolo è molto significativo “Prima di ogni cosa”.

Alla posizione numero 5 , Taki Taki, Dj Snake ha pensato bene di riunire Selena Gomez, Ozuna e Cardi B per confezionare una hit per l’inverno 2019 e puntualmente ci è riuscito!

Alla posizione numero 6 la coppia Annalisa e Mr Rain con “Un Domani” è un singolo che mi piace molto!

Alla posizione 7, non poteva mancare, come ogni estate che si rispetti arriva Baby K e si piazza subito in classifica con la sua “Da Zero a Cento”.

La numero 8 della #ivgchart , è la nuova entrata della settimana scorsa, Enrico Nigiotti e Gianna Nannini con la loro “Complici” un disco tutto italiani, mi piace molto questo duetto, ascoltatevelo!

Alla posizione numero 9 troviamo, Carl Brave con il primo video del suo Album Notti Brave, la canzone si chiama “Fotografia” mi piace molto e ha due featuring molto importanti, Francesca Michielin e Fabri Fibra

Alla posizione numero dieci , l’avevamo gia’ sentita nei miei consigli all’ascolto, è un pezzo magnifico “Girls like you” dei Maroon 5 con Cardi B.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 – Takagi & Ketra – Amore e Capoeira ft. Giusy Ferreri e Sean Kingston

#2 – Irama – Nera

#3 – Nicky Jam & J Balvin – X (EQUIS)

#4 – Fedez – Prima di ogni cosa

#5 – Dj Snake – Taki Taki

#6 – Annalisa & Mr Rain – Un Domani

#7 – Baby K – Da zero a Cento

#8 – Enrico Nigiotti & Gianna Nannini – Complici

#9 – Carl Brave – Fotografia

#10 – Maroon 5 ft. Cardi B. – Girls Like You