Taglio dei vitalizi, il gruppo Pd: “Si chiude un percorso avviato dal centrosinistra”

Regione. “Con il voto unanime in Commissione Bilancio della proposta di legge per la riduzione dei costi della politica completiamo un percorso iniziato nel 2012”.

Lo affermato i componenti del gruppo Pd in Regione, che hanno proseguito: “Sei anni fa la Regione Liguria, guidata dal centrosinistra, aveva approvato, con il centrodestra, l’abolizione dei vitalizi a partire dall’attuale legislatura e aveva spostato da 55 a 65 anni l’età pensionabile per i consiglieri regionali, che non avevano ancora ricevuto il vitalizio”.

“Ma se nel 2012 siamo intervenuti sul futuro, con questa proposta ci siamo occupati del passato. Nel rispetto dei principi dettati della Corte dei Conti, progressività e temporaneità, chi oggi riceve il vitalizio regionale verserà, per tre anni, un contributo di solidarietà, computato in base al proprio assegno, alle casse dell’Ente”.

“Quel contributo, circa 350 mila euro l’anno per un totale di poco più di un milione nel corso del triennio, sarà destinato a un fondo dedicato alle politiche sociali e alle emergenze ambientali. Anche altre regioni hanno approvato un provvedimento simile. Il Consiglio ligure lo metterà in votazione il 19 novembre. Come Gruppo Pd siamo soddisfatti del risultato ottenuto, in accordo con tutte le altre forze politiche”, hanno concluso.