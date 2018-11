Sversamento di gasolio sull’asfalto: chiusa l’A6 tra Altare e Ceva in direzione Torino 

Altare. Un mezzo perde gasolio e manda in tilt un intero tratto di autostrada. È successo sulla A6 Savona-Torino, dove è stato chiuso per motivi di sicurezza il tratto che collega Altare e Ceva, in direzione Torino.

La macchia di gasolio di notevoli dimensioni che si è riversata sull’asfalto ha infatti dato origine ad alcuni incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

I tecnici sono al lavoro, con l’ausilio di una spazzatrice, per ripulire la carreggiata ma non sono ancora stati rese note le tempistiche per la riapertura del tratto autostradale.

Ovviamente l’episodio, avvenuto questo pomeriggio, ha creato notevoli disagi al traffico, portando anche alla formazione di lunghe code.