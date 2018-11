Stefania Pucciarelli (Lega) eletta presidente della commissione diritti umani del Senato

Liguria. “Sono emozionata e orgogliosa di essere stata eletta presidente della commissione straordinaria del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani”. Lo ha dichiarato Stefania Pucciarelli, vicepresidente dei senatori del Carroccio a Palazzo Madama, a termine della seduta della commissione monocamerale diritti umani che l’ha eletta presidente.

“In questa giornata il mio pensiero va ad Asia Bibi e a tutti i cristiani perseguitati dai fondamentalisti islamici a causa della loro fede. In medio Oriente e in Asia è in corso da tempo un sistematico genocidio di cristiani, che lede i fondamentali diritti umani e non può lasciare indifferenti le istituzioni di un paese a maggioranza e tradizione cattolica come il nostro”.

“Tratteremo presto in commissione il caso di Asia Bibi, secondo quanto auspicato alcuni giorni fa dal mio partito a margine dei lavori d’Aula, e mi auguro di trovare piena condivisione al riguardo da parte degli altri commissari”.