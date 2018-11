Stabæk Fotball, un’altra super novità del 24° Torneo Città di Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Per la prima volta al Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, l’ASD Cairese 1919 è lieta di accogliere lo Stabæk Fotball, club norvegese, militante nella massima serie nazionale e con sede a Bærum.

Fondato nel 1912, il club ha vinto il primo titolo nel 1998 battendo 3 a 1 in finale di Coppa di Norvegia il Rosenborg BK. Dopo la retrocessione in Adeccoligaen nel 2004, Stabæk Fotball ha vissuto un periodo di successo sotto la guida del manager Jan Jönsson, durante il quale la squadra è tornata nella massima serie nel 2005 vincendola poi tre anni dopo per la prima volta nella sua storia. Sempre nel 2008 ha raggiunto la finale della Coppa di Norvegia, culminando così una stagione di grande successo. L’anno dopo, inoltre, ha vinto il Norwegian Community Shield ed è diventato il primo club norvegese con squadre sia maschili che femminili. A livello internazionale, vanta la partecipazione alla Coppa Intertoto (1996, 1997, 1999), Coppa Uefa (1998, 2001, 2003, 2007), Europa League (2009, 2011, 2015) e Champions League (2008).

Dopo Russia (Spartak Mosca) e Croazia (Lokomotiva Zagabria) all’elenco delle nazioni partecipanti alla manifestazione si aggiunge quindi anche la Norvegia. Ricordiamo inoltre le partecipanti italiane fino ad ora confermate: Juventus, Torino, Parma, Genoa e Sampdoria.