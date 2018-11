Spotorno. A seguito dei danni ingenti alle imprese e alle strutture balneari per la forte mareggiata e l’ondata di maltempo ecco le prime misure adottate dalle amministrazioni comunali a sostegno delle categorie colpite. Come a Spotorno che ha deciso di rinviare il pagamento dell’ultima rata della Tari alle imprese colpite dal maltempo, in scadenza in questi giorni.

Nessun pagamento fino al luglio del prossimo anno: “L’amministrazione comunale di Spotorno a sostegno dei balneari” affermano dal Comune. E a Spotorno come in altri comuni sono in attesa delle risorse complessive che saranno stanziate per lo stato di calamità naturale.

“Il Comune è vicino alle imprese e i privati che avessero bisogno di assistenza nella compilazione della modulistica per le richieste danni”.

“La giunta comunale si è attivata per reperire contenitori scarrabili in cui i titolari di concessioni demaniali potranno conferire il materiale trasportato dalla mareggiata e depositato sulle spiagge, che verrà smaltito a spese del Comune”.

“Queste sono le prime azioni a sostengo di questa importante parte dell’economia locale: si stanno valutando con gli uffici altri interventi a favore delle imprese danneggiate” conclude l’amministrazione comunale.

Ma non finisce qui: il Comune di Spotorno, al fine di aiutare le imprese, ha attivato un numero dedicato, tel. 335 5884710, e una email: emergenza2018@comune.spotorno.sv.it, per raccogliere le tante offerte d’aiuto pervenute da cittadini residenti e non e che saranno inoltrati alle associazioni di categoria.