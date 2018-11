Spotorno/Noli/Varazze. Un fine settimana interamente dedicato alla conta dei danni per i rappresentanti del Movimento 5 Stelle: il tour parte oggi da Marinella di Sarzana, tocca Rapallo, Santa Margherita e Portofino, e infine interessa Nervi e Boccadasse; domani invece prende il via da Imperia e arriva a Voltri, passando per Spotorno-Noli, Varazze, Cogoleto e Arenzano.

Con i sindaci e i consiglieri comunali del territorio, ci saranno la capogruppo M5S in Regione Alice Salvatore, il consigliere regionale Marco de Ferrari e la consigliera comunale di Genova Maria Tini.

Domani i consiglieri regionali M5S, cui si unirà il collega regionale Andrea Melis, incontreranno i consiglieri comunali del MoVimento delle tante località di Ponente, alcune delle quali difficilmente raggiungibili.