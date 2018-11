Smottamento nella notte sulla Sp 490 nel finalese: strada riaperta

Finale Ligure. Situazione ancora difficile in alcune zone per le conseguenze del maltempo e delle piogge intense che da giorni hanno interessato il savonese: non mancano piccoli smottamenti e frane, con strade primarie secondarie interessate dalla caduta di massi, terra e tronchi.

Ancora questa notte, dopo la frana a Cairo di ieri sera, uno smottamento si è verificato nel finalese, sulla SP 490, nella frazione di Gorra, a circa due km dalla frazione di Canova nel comune di Magliolo.

Nella notte il cedimento improvviso di una porzione di versante, che ha bloccato completamente la viabilità. Sul posto hanno operato fino alle 5 di questa mattina i vigili del fuoco, che hanno sgomberato la strada e lavorato alla messa in sicurezza: da questa mattina presto il collegamento viario è tornato regolarmente percorribile.

Resta il costante monitoraggio di altri tratti di strade provinciali, dopo le ultime difficili giornate: ad ora, secondo quanto appreso, non sono registrate e segnalate altre situazioni critiche.