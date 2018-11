Savona. Prima giornata di gare del Trofeo Nico Sapio in vasca da 25 metri, che apre la stagione invernale del nuoto azzurro ed è valido come prova di qualificazione ai Mondiali che si terranno a Hangzhou, in Cina, dall’11 al 16 dicembre. Alla piscina Sciorba di Genova spettacolo e spunti non mancano mai e questa 45ª edizione lo ha confermato, offrendo un venerdì ricco di emozioni.

Subito show in apertura di programma e la grande protagonista è savonese. Erica Musso vola nei 400 stile libero, imponendosi in 4’00″44. Erica primeggia precedendo l’oro europeo di Glasgow 2018 Simona Quadarella, tesserata per Fiamme Rosse e CC Aniene e seguita dall’allenatore dell’anno Christian Minotti, seconda in 4’02″86.

La 24enne savonese, tesserata per Fiamme Oro e Andrea Doria, nuota il primato personale (precedente 4’01″39), scende sotto il tempo limite per i campionati mondiali di Hangzhou (4’02″50) e si conferma al terzo posto tra le performer italiane.

“Sono tornata su livelli importanti – spiega Musso, allenata da Maurizio Divano -. Ho avuto difficoltà ma adesso è tutto passato e sono felice di aver strappato la qualificazione ai campionati del mondo. Dedico la vittoria a mio fratello che ha fatto un gran tifo dalla tribuna”.