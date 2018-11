Alassio. La Serrafrutta Alassio vince per 3-1 nella seconda giornata di campionato di Serie D contro il team genovese Santa Sabina. Il match si è disputato presso il Palaravizza ad Alassio ieri, venerdì 9 novembre, alle ore 21.

La Serrafrutta Alassio Laigueglia PGS Volley ha cominciato in sordina il primo set, con una prima fase in cui gli avversari sembravano dominare, ma qualche consiglio di Mantoan al giovane palleggiatore Nicolosi ha consentito alla coppia Roggero, Alessio e Andrea, di mettere a terra le palle decisive, portando i locali a vincere per 25-19.

Nel secondo set la partita sembrava segnata, infatti la squadra genovese non riusciva a tenere a freno le battute di Tolardo e Mongiardini e perdeva 25-14.

Nel terzo set, presi dalla sindrome del “3-0 non si vince mai” i ragazzi della Serrafrutta si lasciavano travolgere da una sequenza infinita di errori banali e, nonostante l’ingresso in campo di Re, Manera e Furfaro, perdevano il set per 19 a 25.

Sempre con fare pacato ma determinato e duro, Mantoan ha saputo dare un nuovo stimolo e, dopo un testa a testa nei primi punti del quarto set, il decisivo capitano Andrea Roggero ha saputo portare, con colpi di astuzia ed esperienza, i suoi compagni alla vittoria per 25-21.

La società alassina dà appuntamento al Palaravizza sabato 17 novembre alle ore 21, per la terza giornata contro l’Admo Volley di Lavagna.