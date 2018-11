Savona. Considerato che il decimo turno è in programma mercoledì 14 novembre, varie società si sono accordate per anticipare ad oggi le partite della nona giornata. Tra queste ci sono Savona ed Inveruno, che si affrontano al Bacigalupo.

Per i biancoblù è il quarto impegno casalingo in campionato: la vittoria manca dall’esordio, il 4-1 sul Borgaro; poi sono arrivati due pareggi. I gialloblù in trasferta sono reduci da due pareggi e, nel complesso, sono imbattuti da quattro turni.

La cronaca. Alessandro Grandoni schiera il seguente undici: Bellussi, Corbier, Vittiglio, Garbini, Miele, Guarco, Tognoni, Cambiaso, Bacigalupo, Boilini, Virdis. Lo schema è il 4-3-3.

A disposizione ci sono Gallo, Aretuso, Boveri, Esposito, Fenati, Dell’Amico, Bartolini, Muzzi, Piacentini.

L’Inveruno allenato da Matteo Andreoletti scende in campo con Frattini, Zirafa, Acquistapace, Putzolu, Gatelli, Nava, Chessa, Lazzaro, Romanini, Broggini, Truzzi.

In panchina siedono Zambataro, Botturi, Marioli, Nicastri, Sestito, Puricelli, Schiattarella, Di Gioia, Stronati.

Arbitra Marco Porcheddu della sezione di Oristano, assistito da Federico Laici (Valdarno) e Giuseppe Luca Lisi (Firenze).

Il campo è molto pesante, a causa della pioggia caduta copiosamente nei giorni scorsi. Si gioca davanti a circa duecentocinquanta spettatori. Locali in completa tenuta gialla con banda trasversale blu sulla maglia; lombardi in completo interamente blu.

I biancoblù partono all’attacco e al 2° guadagnano il primo corner, sugli sviluppi viene ravvisato un fuorigioco.

L’Inveruno si fa avanti al 4° e va al tiro con Zirafa: a lato.

La partita prosegue senza sussulti, con le due squadre che, a causa del pessimo terreno di gioco che impedisce di giocare bene palla a terra, non riescono a costruire azioni da rete.

Al 13° gli Striscioni ottengono il secondo tiro dalla bandierina e arriva il gol del vantaggio: lo calcia Tognoni, in area Garbini stacca, incorna e mette in rete a fil di palo. Al 14° Savona avanti 1 a 0 sull’Inveruno.

Gli ospiti provano una reazione e al 20° calciano il primo corner; sugli sviluppi Nava manda a lato. Il Savona controlla, la partita scorre senza occasioni di rilievo.

Al 35° Lazzaro ferma irregolarmente Tognoni; sugli sviluppi della punizione Virdis calcia a rete: para Frattini.

Cambio di fronte ed è Miele a commettere fallo su Lazzaro. Calcio di punizione dai trenta metri, se ne incarica lo stesso Lazzaro: con un gran tiro sorprende Bellussi e insacca. Al 38° tra Savona e Inveruno è parità: 1 a 1.

La rete non riaccende l’incontro e non accade più nulla fino al duplice fischio dell’arbitro che manda le squadre al riposo.

Nel secondo tempo Grandoni presenta in campo Piacentini e Bartolini al posto di Bacigalupo e Vittiglio. Ci si attende una squadra biancoblù più offensiva, ma nei primi minuti si annotano solamente un corner guadagnato dagli ospiti e, al 7°, un tiro di Zirafa che chiama alla parata Bellussi.

All’8° conclusione di Piacentini: a lato. Mister Grandoni non appare ancora soddisfatto della squadra e al 9° inserisce Esposito per Corbier.

Al 13° è Romanini a provarci con un diagonale: il suo tiro si spegne di pochissimo sul fondo.

Al 21° un lampo improvviso lo regala Piacentini: servito da Virdis, avanza palla al piede, resiste a Lazzaro e, a tu per tu col portiere lo trafigge. Savona nuovamente in vantaggio.