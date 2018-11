Savona. Siamo solo alla prima giornata di campionato per il girone A della Serie D di pallavolo femminile e già i risultati sorprendono un poco: una sola vittoria per le squadre di casa e quattro incursioni vincenti per le ospiti, a promettere una serie equilibrata e avvincente.

In casa ha vinto la Avg Campomorone, ma solo al tie break: la Legendarte Finale, infatti, ha lottato fino al quarto set, sfiorando la vittoria prima di cedere per 15-7 nella quinta frazione.

Altri due tie break si sono conclusi a favore della squadra ospite. L‘Albisola pallavolo si è imposta con un 15-6 decisico dopo una gara tesa ed equilibrata contro Cogoleto volley; la Nsc assicurazioni Genova ha dovuto faticare fino al 16-14 contro la Bordivolley Trucchi Efisio di Bordighera.

In vetta alla classifica, con tre punti, sale la Nuova lega pallavolo Sanremo: le sanremesi a Diano Castello hanno vinto in tre set contro la Arredamenti Anfossi. Tre a uno a Voltri, invece, per Celle Varazze volley: sconfitte le padrone di casa della Kia Autoaurelia. Le due squadre sono a tre punti, separate solo dalla differenza set.

Foto Celle Varazze volley.