Savona. Celle Varazze volley e Nuova lega pallavolo Sanremo sono le uniche due società a punteggio pieno nel girone A della Serie D di pallavolo femminile. Dopo due giornate la classifica inizia ad assumere una sua prima fisionomia.

Celle Varazze ha piegato Albisola nel derby savonese: 3-0 il risultato per le ragazze allenate da Lamballi e Dotta. Le sanremesi, invece, hanno vinto 3-1 in casa contro la Bordivolley Trucchi Efisio.

Vittoria casalinga anche per Cogoleto volley. La squadra del presidente Iannace ha piegato in quattro set le genovesi di Campomorone. Tre a zero in casa, invece, per la Legendarte Finale contro la Arredamenti Anfossi. Cogoleto e Legendarte sono le inseguitrici delle capolista, a due lunghezze di distanza.

Una sola vittoria in trasferta: la Kia Autoaurelia ha sconfitto nettamente (3-0) la Nsc Assicurazioni Generali.